محافظ بورسعيد يستعرض أعمال اللجنة العليا لتطوير "مثلث الخير" (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، وتنمية وتطوير منطقة شمال سهل الحسينية.

شارك في الاجتماع كل من دكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، ومستشاري المحافظة، وممثل كلية علوم الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ، ودكتور ضياء كونسلت والدكتور عميد كلية الهندسة، وممثلي الثروة السمكية والري وعدد من أهالي منطقة سهل الحسينية ومثلث الخير.

“الغضبان” يتابع أعمال تطوير وتنمية شمال سهل الحسينية

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، وايضا خطة تنمية وتطوير شمال سهل الحسينية وتحويلها للاستزراع النباتي والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف، كما وجه المحافظ الشكر لدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، وذلك على التعاون المثمر في ملفي سهل الحسينية ومثلث الخير، والذي يأتي في المقام الأول لصالح المواطن.

من جانبه، عرض المهندس سيد خلف مستشار المحافظة، اخر مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة مثلث الخير، كما استمع محافظ بورسعيد للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في العمل، مشيدا بالتعاون المستمر لتحقيق طفرة تنموية في منطقتي سهل الحسينية ومثلث الخير.

وشدد محافظ بورسعيد، على الانتهاء من أعمال التدقيق بمنطقة مثلث الخير في موعد أقصاه ٢٨ ابريل الجاري، على أن يتم البدء في إزالة التعديات للكيانات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها، وذلك بداية من أول مايو القادم.

وأشار “الغضبان” إلى النقلة النوعية التي سوف تشهدها مثلث الخير وسهل الحسينية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق، وتطويرها بما يتماشى مع التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق.

ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار الأعمال والإجراءات التنسيقية بين جميع الجهات المعنية بتطوير ( مثلث الخير وسهل الحسينية )، كما وجه بالتنسيق لاجتماع آخر لبحث الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها بداية من أول مايو القادم ضمن خطة تطوير وتنمية المنطقة.

ووجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ودكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، وتذليل أي عقبات في هذا الملف، مؤكدين أن محافظ بورسعيد يولي اهتماما خاصا لمشروعات التطوير الجارية بهذه المناطق، كما تحدثوا عن مستجدات تنفيذ خطة تطوير منطقة المثلث وسهل الحسينية وفقا للتوصيات المحددة والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها.

وفي ختام اللقاء، عقد محافظ بورسعيد، حلقة نقاشية مع ممثلي أهالي مناطق سهل الحسينية ومثلث الخير، كما وجه الأهالي الشكر لرئيس الجمهورية على قرار التطوير، والشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على مصلحة المواطنين في هذه المناطق والتواصل معهم لمعرفة مستجدات أوضاعهم.

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