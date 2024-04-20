السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "دك" للأحذية فى بورسعيد ويؤكد دعمه المستثمرين والشباب

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيارته المنطقة الصناعية ببورسعيد، اليوم السبت، بتفقد مصنع "دك" لإنتاج كل أنواع الأحذية، ورافقه خلال الزيارة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتابع رئيس الوزراء ومرافقوه سير العمل والإنتاج داخل مصنع "دك" للأحذية، الذي يعد أحد فروع مجموعة مصانع دك لتصنيع الأحذية. وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، على تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد، الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.

فرص عمل متعددة

وشدد رئيس الوزراء على أن مصانع الشباب تسهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، وتوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلية، وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع النهضة الصناعية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من إدارة المصنع عن حجم الإنتاج، مشيدًا بجودة المنتج وكفاءته. ويأتي مصنع "دك" ضمن مشروعات الشباب بجنوب بورسعيد، والتي حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع دك للأحذية
محافظ بورسعيد رئيس الوزراء أجتماعات وجولات تفقدية مصانع

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