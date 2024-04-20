السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مدبولى يتفقد مصنعين للصناعات الغذائية والأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع "duck" للأحذية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك خلال جولته اليوم السبت بمحافظة بورسعيد.

واستهل مدبولي ومرافقوه جولتهم بتفقد مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة المصنع وحجم إنتاجه، والذي يقام على مساحة 1861 مترًا مربعًا، ويضم 11 جمالونًا، كما أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع تتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.

إنتاج أحذية بجودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية 

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كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع duck للأحذية، وتعرف على مراحل الإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي، حيث تم إنشاء المصنع في عام 2000، ويعمل في إنتاج أحذية بجودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية بأسعار منافسة، ويعمل به حوالي 350 عاملًا.

كما أدلى رئيس الوزراء بتصريحات عقب تفقُّده مصنع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، قال فيها إنه في إطار الجولة التي نبدأها اليوم في محافظتي بورسعيد ودمياط، حَرصت كل الحرص، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ بورسعيد، على زيارة أحد أكبر المصانع القائمة في المنطقة الصناعية ببورسعيد وهو مصنع "بيراميدز".

وقال مدبولى إنه تمت زيارة هذا المصنع في سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصًا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك، وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات.

كما تابع رئيس الوزراء واليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية.

رئيس مجلس الوزراء فيلت مصنع duck للأحذية المنطقة الصناعية محافظة بورسعيد

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