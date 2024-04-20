السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى: خطة حكومية طموحة لتوفير 60% من احتياجاتنا من الإطارات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بدأ جولة تفقدية اليوم فى واحد من أكبر المصانع فى بورسعيد لصناعة الإطارات، وأنه سبق وزاره في شهر سبتمبر الماضي وكان هناك وعد من مالك المصنع بإنتاج إطارات غير متوافرة فى السوق المصرية.

كما شهدنا اليوم الإنتاج الأولي لكاوتش السيارات من مقاسات ١٢ لـ١٤ و١٧ بنهاية الشهر الجاري وبحلول أكتوبر المقبل يكون المصنع تمكن من إنتاج وتلبية ٢٥% من احتياجات السوق المصرية والعام المقبل هناك وعد بأن تصل نسبة تغطية ٦٠% من احتياجاتنا.

 وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفى فى جولته فى بورسعيد ومصنع الإطارات، أن تركيز الحكومة على قطاع الصناعي يشكل أحد أهم أهدافها، والأسبوع الماضي كان هناك اجتماع مع العرف التصديرية، وتم الاتفاق معهم على أن تكون لدينا خطة لا تقل عن نسبة نمو ٢٠%، وهو رقم قابل للتطبيق ويمكن أن نحقق أكثر منه من خلال التناغم مع بين القطاع الخاص والحكومة. 

خطة لدعم الصادرات المصرية

كما أوضح رئيس الوزراء، أنه طلب من المجالس التصديرية خطة لدعم الصادرات وخلال أسبوعين سنجتمع معهم للانطلاق وحددنا القطاعات التي نحتاج أن تكون مكوناتها محليا لتقليل فجوة الاستيرادية. وتابع مكتبي مفتوح لأي مستثمر وأي من لديه مشكلة، لايماننا الكامل بأن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية.

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كما يأتي ذلك وفقًا لسياسة مدبولي التي تعتمد دائمًا على متابعة الأعمال على أرض الواقع وعدم الارتكان للتقارير المكتبية فقط، لإزالة أي معوقات تواجه الإسراع فى إنجاز تنفيذ كل المشروعات، بهدف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله نهاية الأسبوع الماضي، بعقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية.

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