السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

12 موقعًا على أجندة مدبولي في جولته ببورسعيد ودمياط

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعد ساعات قليلة، جولة موسعة، فى محافظتي بورسعيد ودمياط، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤلين.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، عمليات تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظتين فى مجالات تطوير العشوائيات والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب ومشروعات الصحة والنقل والصناعة.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ جولة رئيس الوزراء، فى المنطقة الصناعية ببورسعيد، يجري جولة هناك، ومن ثم ينتقل لتفقد مشروعات دمياط القديمة ثم دمياط الجديدة، وتختتم الجولة فى مدينة رأس البر.

يأتي ذلك وفقا لسياسة مدبولي التي تعتمد دائما على متابعة الاعمال على أرض الواقع وعدم الارتكان للتقارير المكتبية فقط، لإزالة أي معوقات تواجه الاسراع فى إنجاز تنفيذ كل المشروعات، بهدف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

12 موقعًا لمشروعات مختلفة

ومن المتوقع أن يتفقد رئيس الوزراء ١٢ موقعا لمشروعات مختلفة فى ٤ مدن بمحافظتي بورسعيد ودمياط، وتنتهي الجولة غالبا فى الثامنة مساء اليوم.

كان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعماله نهاية الاسبوع الماضي، بعقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال رئيس الوزراء: حرصنا اليوم على عقد هذا المؤتمر الصحفي عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، الذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الاسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، موضحًا أن هذه اللجنة تضم ممثلي كافة مؤسسات الدولة، حيث تضم وزارات: التموين، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، ممثلة في مباحث التموين، وكذلك وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، سواء من اتحاد الغرف التجارية غرف الصناعات الغذائية والشعبة العامة للمخابز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات  فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: اليوم كنا نتابع على الأرض الموقف ونحن هنا نفرق بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة مثل البقالين والمحلات التجارية البسيطة الموجودة ببعض المدن والقرى،  مشيرا إلى أنه في ضوء أعمال المتابعة من خلال  أكثر من جهة ومن خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يقوم بالنزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، أصبح لدينا الآن حصر كامل لكل محافظة، حيث تم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، كما لاحظنا أيضا أنه داخل نفس المحافظة هناك اختلافات في بعض الأسعار.

وقال مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢%، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، أو طبقًا للأرقام نحو 27%.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر. 

الدكتور مصطفى مدبولي يبدا رئيس الوزراء جولة موسعة فى محافظتي بورسعيد ودمياط المشروعات التنموية مشروعات الصحة والنقل والصناعة والإسكان

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