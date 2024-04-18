رئيس الوزراء يوجه الجهات الرقابية للاستمرار في مراقبة ومتابعة الأسواق

وجه رئيس الوزراء الجهات الرقابية للاستمرار في مراقبة ومتابعة الأسواق وفقا لما تم الاتفاق عليه الفترات المقبلة بشكل خاص، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماعه باللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق.

كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاض الأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.