دعم شامل للمواطنين.. جهود الحكومة استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2024

لم تدخر الدولة جهدا للتخفيف من انعكاسات المتغيرات الدولية وما أعقبها من أزمات اقتصادية على المجتمع، لتستمر في مساعيها الدءوب لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وقد اتخذت الحكومة والدولة المصرية تحركات عاجلة للاستعداد لشهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بدأت هذه التحركات بإعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المواطنين متعلقة بزيادة المعاشات والأجور ومعاش تكافل وكرامة، يبدأ تطبيقها في الأول من شهر مارس أي قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة.

كما تجسد هذا الاهتمام بشكل أكبر فى الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، حيث حرصت الدولة المصرية على الانتشار الكبير المعارض أهلًا رمضان داخل المحافظات المختلفة، بجانب المنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية ومستلزمات الشهر المبارك بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.

علاوة على تكامل جهود الدولة مع عدد من السلاسل التجارية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وبما يمكنهم من شراء كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

أبرز المبادرات المستهدفة لدعم السلع الغذائية



- حزم الحماية الاجتماعية

تضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠%، ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ۱۰۰۰ و۱۲۰۰ جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

فضلًا عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين ۱۲۰ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أيضًا تضمنت الحزمة تخصيص ۸۰۱ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و١٠٦ مليارات جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و١٥ زيادة في المعاشات لـ١٣ مليون مواطن، و١٥ زيادة المعاشات تكافل وكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه.



- الانتشار الواسع المعارض أهلًا رمضان، ومبادرة كلنا واحد ومنافذ أمان، ومعارض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

لم تقتصر التحركات على حزمة الحماية الاجتماعية فقط، بل افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات، معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بتخفيضات تصل إلى ۲٥ و۳۰ عن مثيلاتها في السوق المحلية، حيث انتشر أكثر من ٥٠٠ معرض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية، تتكامل مع ۱۲۰۰ ركن بالسلاسل التجارية و۱۳۰۰ فرع للمجمعات الاستهلاكية.

فضلًا عن مشاركة 31 سلسلة تجارية بمبادرة كلنا واحد بإجمالي ١٠٧٤ فرعًا على مستوى الجمهورية، حيث تستمر معارض المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، بجانب انتشار ٣٤٠ منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا الوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضم معارض أهلًا رمضان مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، بجانب طرح شنطة رمضان بـ 6 أصناف وصولًا إلى ۱۰ اصناف حسب الطلب وطرح الكوبونات فئة « ۱۵۰،۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۵۰۰ ».

كما سيتم إطلاق في إطار معارض "أهلًصا رمضان" ما يقرب من ١٠٠ سيارة متنقلة لطرح منتجات السلع الأساسية وياميش رمضان" بحمولة من 1 طن و١.٥ طن وه أطنان وكذلك سيارات مجهزة لطرح اللحوم والدواجن في الميادين العامة وفي القرى والنجوع والأماكن التي لا يتواجد فيه مجمعات استهلاكية.

إضافة إلى متابعة منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة، وتتكاتف الوزارات مثل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن ( ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم.

كما تم الإعلان عن انطلاق المرحلة الـ۲۲ من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبدأ في الفترة من ١٥ مارس ۲۰۲٤، وحتى ١٣ أبريل ۲۰۲٤، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي ۹۹۳ فرعًا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل ٦٠، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وضمن جهود الدولة المصرية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ۱۰۰۰ طن زيت صويا، ٥٠٠ طن زيت عباد ».

وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين ٥٥ و٩٥ جنيهًا للكيلو.

وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

لم تقتصر التحركات على الجوانب المادية فقط، بل اشتملت جوانب أخرى، حيث وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرًا على المواطنين.



دعم الأسر الأولى بالرعاية

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة محملة بنحو ٤١٣ طنًا من المواد الغذائية الجافة، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، كما تعاون بنك ناصر مع صندوق تحيا من خلال توفير ١٠ ملايين جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية.

إطلاق مبادرة قوافل « أبواب الخير» لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية كلها، وذلك بالتعاون بين صندوق تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من ۱۰۰ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

- توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة وتعاون ٢٤ جمعية أهلية لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف بما يضمن تقديم الخدمات لكل المصريين في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تبادل الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان أكدت وزارة الأوقاف عدم تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، كما شهدت محافظات مصر برعاية مديريات الأوقاف المختلفة، انطلاق أكبر حملة لتعقيم ونظافة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببيوت الله (عز وجل).

- فضلًا عن اتخاذ الدولة لإجراءات أخرى لاقتراب شهر رمضان المبارك، تتضمن بدء معارض أهلًا رمضان منتصف شهر فبراير في الكثير من المحافظات، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة رئيسة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها مواصلة متابعة تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تشمل 7 سلع استراتيجية، وهي: الفول والعدس والمكرونة، والأرز، والسكر، والزيت، ومنتجات الألبان والجبن، بنسبة تخفيضات تتراوح بين ١٠ و٢٥، فضلًا عن إضافة ۹۰۲ منفذ جديد للمبادرة بداية من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤.

شن ٦٣٠٨ حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، أسفرت عن تحرير 13 ألفًا و۱۰۷ محاضر مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مواصلة تنفيذ مبادرة سند الخير بالمحافظات من أجل توفير السلع الغذائية، والتي بلغت مبيعاتها وفق آخر تقرير صادر عن الوزارة بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٤، ٤١٤٠٣ مليون جنيه.

التنسيق بين الغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لبيع المنتجات والسلع بأسعار منخفضة.

تركيز الجهات المختصة على المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير السلع بجودة مرتفعة وأسعار منخفضة من السكر والأرز والزيت.

شن حملات المراقبة الأسعار في السوق باستمرار، والتأكد من توافرها وجودتها في الأسواق المصرية. مراقبة تشغيل وفتح المنافذ والمعارض والسلاسل التجارية، فضلًا على التأكد من جودة المنتجات.

إطلاق المنافذ المتحركة في كل المحافظات المختلفة، لتوصيل السلع بأسعار منخفضة في المناطق النائية والقرى.

بذل الجهود لإزالة المعوقات من الميادين والشوارع، لتسيير حركة المرور، والحد من وجود أي مخالفات.

توفر الوزارة للمواطنين عملية تلقي الاقتراحات والشكاوى المختلفة للمواطنين، وحلها بصورة عاجلة وفورية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تصدي الوزارة للتعديات ومخالفات البناء، وتنفيذ القانون على المخالفين.

توجيه رؤساء المدن والأحياء المتابعة العمل بصورة شخصية، وتذييل أي عراقيل لخدمة المواطنين.

جعل الجهات المدنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي أزمة أو حدث طارئ.