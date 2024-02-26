أستاذ اقتصاد: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسعار وتوفير السلع فى رمضان

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسواق استعدادا لشهر رمضان 2024، مؤكدًا أن مشروع "رأس الحكمة" بالشراكة مع الإمارات سيحل أزمة النقد الأجنبي.

خطة للإفراج التدريجى عن السلع داخل الجمارك

ولفت أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك، خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية، بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها، موضحًا أنَّ الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن، خاصة في شهر رمضان.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك، إضافة إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار وسلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.

إعلان تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير "رأس الحكمة" بين وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.