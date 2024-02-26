"الزيني": صفقة "رأس الحكمة" ستقضي على السوق السوداء للدولار

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها دور كبير في استعادة توازن السوق مرة أخرى بعدما عاني السوق من تغيرات سريعة وتذبذب أسعار الصرف التي ألحقت الضرر بالسوق.

وأضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سوق الأعلاف شهد ارتفاعات جنونية خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن، كما لجأ المربين إلى خفض الكميات التي لديهم في ظل ارتفاع التكلفة ونقص السيولة لديهم.

وأوضح أن تنفيذ صفقة رأس الحكمة ستسهم في استقرار أسعار النقد الأجنبي في مقابل الجنيه، وتيسير تدبير الدولار للمستورين مما يزيد المعروض من خامات الأعلاف واستقرار أسعارها.

وقال إن ارتفاعات التكلفة تسببت في خروج شريحة كبيرة من صغار المربين خلال الفترة الأخيرة حيث خرج نحو 40% من مربي الدواجن من المنظومة.



وتوقع انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة المعروض مع قدوم شهر رمضان، بالإضافة إلى السبب الرئيسي وهو انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء التي يتم على أساسها عملية التسعير مؤخرًا.



ولفت إلى أن سعر الدولار يعتبر محددًا رئيسيًا لأسعار الأعلاف التي تعتمد على خامات مستوردة تصل إلى أكثر من 80% من تكلفة تصنيعها.



وكشف أن معدلات الاستهلاك للدواجن ترتفع بنحو 25% خلال شهر رمضان، فيما سيسهم زيادة أعداد الدورات قبيل شهر رمضان في تلبية الطلب المرتفع المتوقع.

وقال إن إنتاج مصر من الدواجن اليومي يصل إلى 8.2 ملايين دجاجة، وهو يكفي طلبات السوق، حيث إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض والدواجن على الرغم من خروج عدد كبير من صغار المربين، وذلك بالتزامن مع خفض المستهلك لحجم الاستهلاك.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عقب تنفيذ صفقة رأس الحكمة أن تعود شريحة المربين الذين خرجوا من السوق خلال الفترة الأخير، وذلك مع وفرة خامات الأعلاف، وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال فترة الشتاء هو ارتفاع تكلفتها من الأعلاف والأمصال وتكلفة التدفئة، والتي تنعكس في النهاية على عملية تسعير المنتج في السوق.