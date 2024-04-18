الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

روشتة رئيس الوزراء لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار عن الطبيعى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، إن هناك مئات الآلاف من المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن الصعب جدا أن تقوم الحكومة بمراقبتهم جميعا، على الرغم من تكثيف المرور والمتابعة والتفتيش من قبل جهاتنا المعنية.

وردا على سؤال لـ"الدستور" خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بالإبلاغ فورا عن أي تاجر أو منفذ بيع يقوم ببيع السلع بأسعار فوق المتوسطات المعلنة.

وأضاف رئيس الوزراء في رده أن الجهات المعنية بالشكوى كثيرة، بينها جهاز حماية المستهلك، وشكاوى مجلس الوزراء.

وتابع مدبولي: أهيب بالمواطن إذا وجد أي مغالاة في الأسعار أن يتقدم على الفور بشكوى للمجلس أو أي جهة من الجهات المختصة، وبالأمس وصلتني شكوى واتخذت الإجراءات بشكل فوري وتم التنبيه على البائعين بالبيع بالأسعار المعلنة وإلا سيتم إيقافهم تماما.

وأضاف قائلا: الإجراءات ماشية فى التحسن والموضوع هياخد وقت وكلنا هنشتغل مع بعض طالما أن الأمور استقرت وهناك توافر في العملة الدولارية، وهناك توافر في السلع المعروضة والإنتاج مستمر.

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