مصطفى بكري عن التعديل الوزاري القادم.. مصطفى مدبولي باقٍ في منصبه

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، خلال حلقة اليوم من “حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024.

التغيير الوزاري المقبل

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه.

وأضاف في حديثه، أن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية فقط، معبرًا: "عددا من الوزراء طلبوا إعفائهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره".

الإعفاءات الوزارية



وتابع: "شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولى وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي حتى اليوم".