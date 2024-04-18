الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"متى يصدر التغيير الوزارى الجديد؟".. مصطفى بكري يُجيب

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدستور منح لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، بما لايقل عن ثلث الأعضاء، مشيرا إلى انه لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء التعديل الوزاري. 

وقال خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قرار الرئيس السيسي وفقا للأوضاع السياسية، وهناك من يتوقع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، مؤكدا أن قرار استمرار “مدبولي” وارد ومحل دراسة الآن، لاستكمال المشروع الوطني في جميع محاوره.

وأوضح أن هناك توقعات بتغييرعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك آراء ترجح أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي مناصب مهمة أخرى، للاستفادة من خبراته، مرددا: “هناك تكتم شديد حول الحركة الوزارية القادمة، ومحدش في الآخر عارف مين جاي ومين رايح”.

وواصل: "لا يوجد نص دستوري يؤكد ضرورة استقالة الحكومة فور اداء القسم الرئاسي، مؤكدا أن تغيير الحكومة عقب أداء الرئيس للقسم يجرى حسب العرف وليس نصا دستوريا".

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