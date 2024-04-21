محافظ بورسعيد يتابع العمل بالمجمع الاسترشادى المطور للجهاز التنفيذى بمجمع المصالح

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة في ظل التطور غير المسبوق في المنظومة الإدارية بمحافظة بورسعيد.

ورافقه، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمحافظة.

كما قام المحافظ بالمرور على أقسام المجمع، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، موجهًا بالدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، والتطوير المستمر لمستوى الأداء، لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورًا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، مما يسهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الأعمال.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد