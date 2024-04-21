لبيان مدي جاهزيتها.. رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي العاملين بإدارة النقل الميكانيكي

التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، مع ىالعاملين بإدارة النقل الميكانيكي لبيان مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها الفنية، واستعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة المحافظات بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، وجورج مكرم مدير إدارة النقل الميكانيكي.

رفع كفاءة المنظومة الفنية بالإدارة وصيانة المعدات والسيارات العاملة

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة إدارة النقل الميكانيكي بالمدينة، شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالإدارة والتى تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى دهان المباني والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسية، وممرات إصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكة الصرف الصحي الداخلية.

توجيه بإجراء اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على جاهزيتها بشكل مستمر

ووجه رئيس المدينة باستمرار أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها، وإجراء اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على جاهزيتها بشكل مستمر، كما أكد سيادته على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات.

كما وجه بضرورة الاستغلال الأمثل لكل معدات إدارة النقل الميكانيكي والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر، مؤكدًا على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة.

وأوضح أن معدات جراج النقل الميكانيكي تعد عاملا مساعدا للعنصر البشري، مؤكدًا أننا نوفر كل الدعم والتسهيلات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد