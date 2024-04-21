الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على متابعة تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والإفرنجية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

 

تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصًا على مصالح المواطنين، ووفقا للقرار الصادر عن  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من الأحد، وأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

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بورسعيد محافظة محافظ بورسعيد مجلس الوزراء سياحي

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