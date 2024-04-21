الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: بدء أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد محطات العبور والأمل

رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي العباس بن عبد المطلب ونور الإسلام، وذلك عقب انتهاء أعمال إحلال وتجديد خطي طرد محطات رفع صرف صحي العبور والأمل وذلك بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات بمختلف القطاعات.

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي العباس ونور الإسلام

وأضاف أن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العباس بن عبد المطلب بداية من شارع بن خلدون وصولًا حتى ميدان الأمل بطول 700 م،  بينما تتمثل المرحلة الثانية في  تطوير  شارع نور الإسلام بداية من شارع القدس الشريف  وصولًا لميدان الأمل بطول 800 م.

وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال التطوير  تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارعين لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
رئيس مدينة بورفؤاد:
بورسعيد أعمال تطوير ميدان بورفؤاد إحلال ا وتجديد

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