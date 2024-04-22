محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان مخبز إفرنجي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، إحدى مخابز الأفرنجي للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي. وكان برفقته الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية محمد سعدة، والأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي الشرق.

وبعد ذلك، تأكد محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك من الالتزام الفعلي بتخفيض الأسعار لتجنب عقوبات تشديد الرقابة. كما التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومدى رضائهم بجودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي، ووجه مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

أكد المحافظ أنه لن يسمح بإستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشدداً على استمرار المحافظة في مواجهة جميع أشكال الغش التجاري.

وشمل قرار تحديد سعر ووزن رغيف الخبز السياحي، وزن 80 جراما بـ 150 قرشاً، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشاً، ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشاً. كما تضمن سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك، والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد