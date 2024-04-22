"الغضبان" ورئيس حماية المستهلك فى جولة بأسواق بورسعيد للتأكد من توافر السلع

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، انتظام العمل بجمعية الكمبراتيف بحى الشرق للمواد والسلع الغذائية، ومدى توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين داخل الجمعية.

شارك في الجولة كل من الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية، ومحمد سعدة ولمياء الجيار رئيس حي الشرق ووفد من جهاز حماية المستهلك.

جولة تفقدية بجمعية «الكمبراتيف»

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الجمعية من منفذ السلع الغذائية ومنفذ بيع الخبز وفرن الأسماك، وتأكد محافظ بورسعيد من الالتزام بالتسعيرة المخفضة للخبز السياحي، مع التأكيد على توافر السلع الغذائية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، والتشديد على متابعة التموين أولًا بأول لسير العمل بالجمعية.

والتقى “الغضبان” بعدد من المواطنين المتواجدين داخل الجمعية أثناء شرائهم للسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها مخزون كاف من السلع التموينية والغذائية، وان هناك متابعة مستمرة من جميع الجهات المعنية لتوافر السلع واحتياجات المواطنين، ومراقبة الأسعار بصفة مستمرة.

جولة تفقدية لأحد المخابز

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، أحد المخابز السياحية، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية محمد سعدة والأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي الشرق.

وتأكد محافظ بورسعيد ورئيس جهاز حماية المستهلك، من البدء الفعلي في الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم، كما التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي، موجهًا مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

حملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بإستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

وتضمن قرار تحديد سعر وزن رغيف الخبز السياحي، وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك، والتنبيه عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

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