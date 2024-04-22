محافظ بورسعيد يستقبل مدير المركز القومى للامتحانات والتقييم بوزارة التعليم

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات والتقييم، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات في قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد، ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٤ ٢٠، وذلك بحضور دكتور حسيب محمد حسيب، رئيس قسم العمليات والمعلومات بالوزارة، والدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

تكثيف الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة المختصة بالمحافظة قد كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات، مؤكدا التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال سير الامتحانات.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق في العملية التعليمية خلال الآونة الأخيرة، من خلال تطوير وإنشاء المؤسسات التعليمية، والارتقاء بمستوى القائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أهمية تنشئة أجيال واعية قادرة على بناء المستقبل.

في شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر حتى شارع محمد سرحان.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كل الإشغالات والمخالفات والتعديات والأعمال تتم تحت إشراف "جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد".

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد، وذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث