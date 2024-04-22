الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يواصل جولاته لمتابعة انضباط أسعار السلع وتوافرها بالأسواق (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، جولاته التفقدية بزيارة مفاجئة لمطاعم بيع سلع الفول والطعمية وأصناف متنوعة " مطعم ابن يحيي ومطعم غنيم " بنطاق حي الشرق، لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالاسعار المحددة للسلع الغذائية والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء  لتخفيض السلع الغذائية.

رافقه خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية ومحمد سعدة ورؤساء أحياء الشرق والعرب ووفد من جهاز حماية المستهلك.

محافظ بورسعيد ورئيس حماية المستهلك يتفقدان مطاعم" غنيم " و" ابن يحيي " 

والتقى محافظ بورسعيد ومرافقوه بالمواطنين، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المقدمة بالمطاعم، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق والذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التموينية لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لاحتكار وجشع التجار.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل، السيد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك على هامش زيارة " رئيس الجهاز " للقيام بجولة تفقدية لمتابعة الأسعار على أرض الواقع  ، بحضور  الوفد الموافق لرئيس جهاز حماية المستهلك.

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بورسعيد محافظ بورسعيد حماية المستهلك إجراء جولة تفقدية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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