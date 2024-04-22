محافظ بورسعيد يشارك فى مقاطعة الأسماك: "متضامن مع الأهالى"

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن رفضه خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك أن تتضمن الزيارة تفقد سوق الأسماك، لتضامنه مع أهالي المحافظة في حملة مقاطعة الأسماك، حرصًا على المواطن البسيط واستجابة لمطالب الأهالي بالمقاطعة حتى انخفاض أسعارها.

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين في مقاطعة الأسماك: لن أدخل السوق

وقال مصدر مطلع، لـ"الدستور"، إن اللواء عادل الغضبان امتنع عن زيارة السوق أو الدخول إليه، مؤكدًا أنه لن يتناول الأسماك استجابة للحملة الشعبية، لتخفيض الأسعار لتصبح في متناول يد المواطنين بعد الزيادة المبالغ فيها التي شهدتها أسواق بورسعيد.

وشدد المحافظ على تضامنه الكامل مع أهالى المدينة الباسلة ووصفهم برجال الملاحم الوطنية، مؤكدًا أنها عادة بورسعيد وأهلها التضامن وقت المحن مع دولتهم.

في شأن آخر، انطلقت حمله مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسماك المبالغ فيه، حيث تخطت حاجز الـ200 جنيه للسمك الشبار الجوابي المميز في بورسعيد، والذي يقبل عليه المواطنون.