محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية، في ديوان عام محافظة بورسعيد، للحديث حول عدد من الملفات.

محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانىء البحرية بالديوان العام

وفي مستهل اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة الفريق مهاب مميش، لمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعى لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس كان لها دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم للمحافظة في عدد من المشروعات.

ومن جانبه، أعرب الفريق مهاب مميش، عن فخره بمجمل الإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسى، مؤكدًا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة المستدامة فى كافة القطاعات.

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