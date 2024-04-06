السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد نعينع لـ"مملكة الدروايش": مصر سبّاقة بدور المرأة فى تعليم القرآن الكريم

الشيخ أحمد نعينع
الشيخ أحمد نعينع

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إنه كان يذهب لشيخته فجرًا قبل الذهاب للكلية، من أجل تعلم القرآن الكريم، حيث كانت تجيد القراءات العشر، وكان زوجها الشيخ محمد فريد نعمان، وهي من علمته أيضًا القرآن.

وأضاف "نعينع"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أن مصر تفردت في الماضي بدور المرأة في تعليم القرآن الكريم، والآن الوضع أصبح مختلفًا.

ونوه "نعينع": "كان هناك أمر شائع أن تُعلم سيدة علوم القرآن الكريم"، مؤكدًا أنه كان يأتي لها مبكرًا من أجل القراءة والذهاب للكلية حتى لا يتأخر على دراسته الجامعية.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

أحمد نعينع مملكة الدروايش القرآن الكريم مملكة الدراويش قصواء الخلالي الحياة المتحدة

مواد متعلقة

أحمد نعينع: تعلمت قراءات القرآن على يد "سيدة"

"مملكة الدراويش" يبرز جمال روحانيات مسجد السيدة زينب

قصواء الخلالى: الرضا هو باب الله الأعظم

مسئول أممى: الحرب فى غزة خيانة للإنسانية

الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية

فصائل فلسطينية: مقتل 6 من جنود الاحتلال فى استهداف 3 دبابات ميركافا شرقى خان يونس

سماع دوى انفجارات متتالية فى محيط العاصمة السورية دمشق

القاهرة الإخبارية: دخول 50 شاحنة مساعدات و4 سيارات وقود إلى غزة عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.. توافد كبير لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية

بحضور وتشريف الرئيس السيسي.. بدء توافد ضيوف حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

وليد سعد يعود للغناء بعد غياب 17 عاما بـ "اللي فارق فارق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء