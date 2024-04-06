أحمد نعينع لـ"مملكة الدروايش": مصر سبّاقة بدور المرأة فى تعليم القرآن الكريم

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إنه كان يذهب لشيخته فجرًا قبل الذهاب للكلية، من أجل تعلم القرآن الكريم، حيث كانت تجيد القراءات العشر، وكان زوجها الشيخ محمد فريد نعمان، وهي من علمته أيضًا القرآن.

وأضاف "نعينع"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أن مصر تفردت في الماضي بدور المرأة في تعليم القرآن الكريم، والآن الوضع أصبح مختلفًا.

ونوه "نعينع": "كان هناك أمر شائع أن تُعلم سيدة علوم القرآن الكريم"، مؤكدًا أنه كان يأتي لها مبكرًا من أجل القراءة والذهاب للكلية حتى لا يتأخر على دراسته الجامعية.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.