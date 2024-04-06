أحمد نعينع: وِرْدى اليومى منذ الصغر قراءة 5 أجزاء من القرآن الكريم

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إن شيخه أول من علمه الخلوة، حيث كان يواظب على قراءة 5 أجزاء في اليوم، مشيرًا إلى أن الوِرْد اليومي منذ الطفولة 5 أجزاء يوميًا، قائلًا: "فمن قرأ الخمس لم ينس".

وأضاف "نعينع"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن السبب في الحفاظ على الورد اليومي 5 أجزاء، من أجل المداومة لحفظ كتاب الله وعدم النسيان.

وأشار، إلى أن فكرة الخلوة تعظمت بسبب قراءة الوِرْد اليومي والتفاسير المختلفة، من أجل العيش في رحاب القرآن الكريم، حتى لا أكون صلبًا على المستمعين.

وتابع، إنني في كثير من الأحيان، كنت أعيش وأسرح في رحاب القرآن الكريم، قائلًا: "بحس إني مأخوذ في التلاوة.. بحس إني طاير في السماء".

وأردف، أن قراءة القرآن الكريم بدون معايشة أو وعي بتفسيراته تكون قراءة "ناشفة"، وحينما أتعايش مع القرآن الكريم، يكرمني الله بالوصول إلى حالة لا أستطيع وصفها.