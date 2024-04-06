السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد نعينع: ملك المغرب سمعنى بالراديو وطلبنى أن أقرأ بالدروس الحسنية بالرباط

مملكة الدراويش
مملكة الدراويش

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إن ملك المغرب الراحل سمعني في قرآن الفجر عبر الأثير وطلبنى للقراءة فى الدروس الحسنية منذ التسعينيات حتى توفاه الله، ومستمر حتى الآن مع الملك محمد السادس.

وأضاف "نعينع"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أنه خلال الهواء بمسجد السيدة زينب، في شعائر صلاة الفجر، حيث سمعني ملك المغرب الراحل الملك حسن.

وعلى الفور تواصل الملك مع وزير الأوقاف، حيث طلب منه أن يأتي بي للرباط من أجل قراءة القرآن الكريم في الدروس الحسنية، حيث شعر بما أشعر به خلال قراءتي للقرآن الكريم.

ونوه بأنني استمررت في قراءة القرآن الكريم بالدروس الحسنية بالمغرب، حتى وقتنا هذا مع الملك محمد السادس، وهذا بسبب التعايش مع القرآن الكريم.

أحمد نعينع ملك المغرب الشيخ أحمد نعينع السيدة زينب مملكة الدراويش

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