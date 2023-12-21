الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء أزمة "الكاستنج دايركتور" مع نقابة المهن التمثيلية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عبر الكاستنج دايركتور  خالد صفوت عن سعادته بنتائج جلسة العمل المشتركة التي عقدها مع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب دكتور أشرف زكي، مؤكدًا تثمينه للنتائج التي انتهي إليها الاجتماع بالتصالح بين الطرفين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلة عبر منصة التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك"، صورة معلقًة عليه: "تم التصالح مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء المجلس ونتمنى التطوير في المرحلة القادة لخدمة الممثل والصناعة".

واتفق الطرفان على وضع قواعد لترشيح وتشغيل أعضاء النقابة في الأعمال الفنية مع الالتزام بتشغيل نسبة الـ90% من الأعضاء و10% للتصاريح، والعمل وفقا للآليات التي وضعتها نقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بالتشغيل بما يمنح الفرصة لأعضاء النقابة في التواجد بالأعمال الفنية بالشكل اللائق وتسويقهم فنيا بحسب ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي اتسم بالود والمحبة بين الطرفين.

 

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