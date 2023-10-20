وفد من نقابة الفنانين ينضم إلى اعتصام معبر رفح (صور)

انضم إلى اعتصام معبر رفح، اليوم الجمعة، وفد من الفنانين المصريين، يضم: أشرف زكي نقيب الفنانين، وسامح حسين، وميدو عادل، وسامح بسيوني، وغيرهم، وذلك لإعلان دعمهم الشعب الفلسطيني والتضامن مع أهالي غزة المتضررين من القصف العدواني الذي شنته على القطاع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب وفد الفنانين بسرعة تدخل الجهات المعنية لفتح معبر رفح والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع المتضررين، مرددين هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومؤيدة لموقف الدولة المصرية، مفوضين، في الوقت نفسه، الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحدود المصرية، ومساعدة الشعب الفلسطيني بالحفاظ على أرضه.

وجاءت زيارة وفد فناني مصر عقب المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريتش، وسط المعتصمين أمام بوابات المعبر، مطالبا فيه دولة الاحتلال بضرورة فتح المعبر والسماح بدوخل الإغاثات للشعب الأعزل.

المساعدات أمام معبر رفح

ويقف بجوار بوابة معبر رفح أكثر من 106 سيارات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية لمساندة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال المهندس محمد عبدالواحد، عضو مؤسسة "أبوهشيمة الخير"، أحد المشاركين في قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه كان يشعر بالعجز طيلة 12 يومًا هي عمر عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وبمجرد علمه بخروج قافلة إغاثية لمساندة المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح لم يتردد في المشاركة بالقافلة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه "يشعر بسعادة بالغة ورهبة في ذات الوقت لقربه من مسرح الأحداث، وهو أقل شيء يمكن تقديمه للأبرياء في غزة تجاه ما يواجهونه من عدوان غاشم"، مؤكدًا أن الموقف الرسمي المصري هو مصدر فخر لكل مواطن يغار على تراب بلده ويخشى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، قال محمد عبدالله، عضو مؤسسة "أبوهشيمة الخير"، وأحد المشاركين في قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي المتجهة إلى معبر رفح، إنه أخبر أسرته فور علمه بخروج القافلة لمساعدة ومساندة أعضاء التحالف المتواجدين أمام معبر رفح حال فتحه لإدخال المساعدات لأهل قطاع غزة، وأنه لا أحد من أسرته اعترض على مشاركته.

وأضاف، في حديثه مع "الدستور"، أن "موقف الدولة المصرية يدعو للفخر، فمصر لم ولن تتخلى عن دورها في مساندة الشعب الفلسطيني"، مستطردا أنه "لم يشعر بالإرهاق ولا التعب رغم طول المسافة، وإنما بالحماس الشديد للمشاركة في هذا العمل الإنساني".

وتهدف قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، من مواد غذائية وطبية وملابس وأغطية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.

فنانين مصر أمام معبر رفح

فنانين مصر أمام معبر رفح

فنانين مصر أمام معبر رفح

فنانين مصر أمام معبر رفح