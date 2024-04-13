التنسيق لتوفير المواصلات ومتابعة انتظام السيرفيس لتخفيف المعاناة عن المواطنين بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة العمل وتكثيف الجهود على مدار الـ 24 ساعة، والالتحام المباشر بالمواطنين لتلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصد أى تعديات للقيام بالإزالة الفورية لها فى المهد، وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، مع مضاعفة الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولًا بأول.

كما وجه المحافظ بالتنسيق المستمر لتوفير وسائل النقل، ومتابعة انتظام حركة سيارات السيرفيس لتخفيف المعاناة عن المواطنين ومنع حدوث أى تكدس علاوة على تنظيم الحملات المفاجئة على المحلات والهايبر ماركت والمجمعات والمطاعم للاطمئنان على جودة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع توافرها بالأسعار المناسبة.

جهود الوحدات المحلية

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة على المطاعم والتأكد من الصلاحية وذلك بالتنسيق مع اللجان المشتركة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك والبيئة.

وقام المسئولون بالوحدة المحلية بالمرور على المواقف والاطمئنان على توفير وسائل النقل المختلفة للمواطنين بالتنسيق مع مصنع السكر وإدارة المرور، وتم كذلك مواصلة حملات النظافة العامة بمواقع احتفالات المواطنين بالمواقع والمزارات السياحية والأثرية وكورنيش النيل.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بتكثيف أعمال النظافة العامة والكنس ورفع التراكمات والمخلفات وجرد الأتربة بالشوارع والحدائق والمتنزهات وذلك بنطاق أحياء المدينة وذلك بواسطة العاملين بالوحدة المحلية، وبإشراف نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمود بهاء، ومحمد ممدوح.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، باستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخيلة بمختلف أنحاء المدينة وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري وإضفاء الشكل الجمالي بها.