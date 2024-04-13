السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

غرق طفل أثناء السباحة بترعة كاسل شمال أسوان

غرق طفل
غرق طفل

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا في ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وذلك أثناء محاولة السباحة، وتم انتشال الجثة وإيداعها المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

تفاصيل الواقعة 

تلقى مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا يفيد بغرق طفل في الترعة الكبيرة، وعلى الفور تم انتقال فرق الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل، وإيداعها المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

ترعة كاسل كوم امبو غرق طفل محاولة السباحة إيداع الجثة بالمشرحة

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