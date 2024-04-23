الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربة أمنية بـ19 مليون جنيه لتجار الدولار بالسوق السوداء

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

تواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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40 مليون جنيه.. "الداخلية" تحاصر تجار الدولار بالسوق السوداء

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تجار الممنوع.. "جواهرجية" يستغلون أسعار الدولار لرفع مكاسبهم للملايين

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 19 مليون جنيه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجار الدولار السوق السوداء وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاقتصاد القومي

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