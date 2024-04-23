ضربة أمنية بـ19 مليون جنيه لتجار الدولار بالسوق السوداء

تواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 19 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.