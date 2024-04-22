الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين غسلوا 65 مليون جنيه من النقد الأجنبي المشبوه

حبس
حبس

قامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

 

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غسل 6 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسـل 65 مليون النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي جرائم الأموال العامة الإسماعيلية كفر الشيخ الوحدات السكنية

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