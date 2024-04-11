غسل 6 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات عن قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات – تأسيس الشركات، وقدَّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.