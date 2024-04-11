الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غسل 6 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ضبط متهم
ضبط متهم

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات عن قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات – تأسيس الشركات، وقدَّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

بـ18 مليون جنيه.. ضبط عدد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى

txt

الأموال العامة تضبط صائغًا بحوزته 800 ألف دولار وعملات أجنبية بالمقطم

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

صاحب شركة استيراد النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة الاموال العامة شركة استيراد وتصدير

مواد متعلقة

"الداخلية" تواصل تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير بالجوازات

ضبط 3 متهمين بسرقة المتاجر فى بولاق وعابدين

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص وتزوير شهادات دراسية بالإسكندرية

إحباط ترويج حشيش وشابو بـ700 ألف جنيه فى الأقصر

القبض على عصابة "الشرطة المزيفة" بالنزهة

القبض على شخصين بحوزتهما 75 كيلو "حشيش" و"هيدرو" فى شمال سيناء

ضبط مزور محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالجيزة

استخراج 2451 بطاقة رقم قومي و7145 مصدرًا مميكنًا في قوافل "الداخلية" بالمحافظات

الأكثر قراءة

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

بالدموع والزغاريد.. فرحة أهالى المفرج عنهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا