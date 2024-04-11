ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص وتزوير شهادات دراسية بالإسكندرية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد - 2 أكلاشيه - دفتر إيصالات استلام نقدية - طابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيًا؛ تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.