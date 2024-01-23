الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خصم 10 أيام لموظف تسبب في ضياع أوراق رسمية من عهدته

متهم
متهم

قضت المحكمة التأديبية في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بخصم 10 أيام من أخر أجر لموظف بإحدي مديريات الزراعة بالمحافظات ؛لإتهامه بالإهمال الجسيم والتسبب في ضياع جزء من عهدته، وعدم الحفاظ عليها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في جهة عمله.

ثبت من التحقيقات أن الموظف المحال أهمل في الحفاظ على بعض الوراق والمستندات الهامة، ولم يغلق أبواب ونوافذ مكتبه بمبني جهة عمله ما أدي إلى دخول بعض الحيوانات الضالة- قطط وكلاب- عقب إنتهاء اوقات العمل الرسمية، وإنصراف جميع الموظفين في نهاية يوم العمل؛  لتدخل تلك الحيوانات وتعبث بالأوراق الموجودة بمكتبه وتحدث بها تلفيات كبيرة، تمثلت في تمزيق غالبيتها.

كما شهد بعض من زملاء الموظف المحال في التحقيق أمام النيابة الإدارية عقب إحالته إليها، بأنه سبق وإرتكب أفعالًا مشابهة تعد إهمالًا في أداء واجبات وظيفته. كان أخرها إهماله في الحفاظ على الوراق والملفات محل الدعوي.

محل الدعوي مديريات الزراعة قطط وكلاب الموظف المحال

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