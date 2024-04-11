القبض على شخصين بحوزتهما 75 كيلو "حشيش" و"هيدرو" فى شمال سيناء

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدري الحشيش والهيدرو وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرامًا– كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرامًا– 2 سلاح أبيض".

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.250 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.