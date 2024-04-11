الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة "الشرطة المزيفة" بالنزهة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

كشفت وزارة الداخلية عن أنه خلال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامي لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص، وبإيقافها تبين خطف تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها، صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

 

وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكي - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة رجال شرطة، وتعدوا عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها.

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ضبط أفراد عصابة انتحلوا صفة رجال مباحث بالعمرانية

وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي قدره مليون جنيه، إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه، مقابل إطلاق سراحه، وتم ضبطهما.

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه؛ نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجني عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النزهة عصابة الشرطة المزيفة خطفت مقاول الداخلية قسم شرطة النزهة

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