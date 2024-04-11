ضبط مزور محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالجيزة

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة لنشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة، لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورة" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه باسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبي السفر – الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير "جهاز حاسب آلي – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.