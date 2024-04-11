الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة المتاجر فى بولاق وعابدين

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

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كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة المتاجر عابدين بولاق مديرية امن القاهرة قسم شرطة بولاق

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