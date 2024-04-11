ضبط 3 متهمين بسرقة المتاجر فى بولاق وعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.