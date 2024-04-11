إحباط ترويج حشيش وشابو بـ700 ألف جنيه في الأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية.

وضبط بحوزتهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،500 كيلو جرام – 500 جرام من مخدر الشابو – 4 فرد محلى وكمية من الطلقات النارية”.

وتُقدِّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.