ضبط سيدة أنشأت كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (سيدة) لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية.

التحريات بينت اتخاذ السيدة مقر الكيان الوهمي لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال "التمريض" وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

ضبط بحوزة المتهمة عدد من شهادات اجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية، شهادات دراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة، عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.