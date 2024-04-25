تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين فى الغربية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فى ضبط شخص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، واتخاذه مقرها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.

تبين من المعلومات قيامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة"، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات دراسية وخبرة خالية البيانات "معدة للتزوير" - أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية المزمع منحها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.