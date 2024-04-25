ضبط متهم بإطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، القبض على عامل بحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة لقيامه بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم، واستعراض القوة مما أدى إلى ترويع المواطنين خلال مشاجرة مع آخرين للخلاف على عقار، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على الجهات المعنية قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح الناري.

بداية الواقعة

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص والتحري، تبيَّن قيام شخص (24 عامًا) - عامل، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري عبارة عن طبنجة إثر مشاجرة مع آخرين للخلاف على عقار ما أدى إلى ترويع المواطنين بمنطقة الأمير دائرة القسم.

وتم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.