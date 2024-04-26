الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 2192 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

شن  قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، حملات في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا.

-فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2192) مخالفة مرورية متنوعة. 

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (304) حكم قضائى متنوع.

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.

- وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ جرائم التهريب الإجراءات الجمركية

مواد متعلقة

الأمن يكشف لغز اختفاء سيارة من منطقة أثر النبى بالقاهرة

"الداخلية" تستجيب لشكاوى أهالى سنطة بالغربية بشأن جشع سائقى الأجرة

الأمن يكشف ملابسات محاولة اقتحام شقة والاستيلاء عليها فى الإسكندرية

تحرير 1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

ضبط 2089 قضية متنوعة فى كفر الشيخ

ضبط فردى أمن وسائق نفذوا وقائع سرقات بالقاهرة

ضبط 30 كيلو حشيش و2 سلاح نارى بحوزة عاطلين فى بورسعيد

ضبط 22 كيلو مخدرات بحوزة 4 متهمين فى دمياط

الأكثر قراءة

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

"الزراعة": لا بطيخ وخوخ مسرطن في الأسواق.. وهذه أسباب الإسهال بعد أكلهما

الترجى يطمح لعبور صن داونز وبلوغ نهائى دورى أبطال إفريقيا

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

6 مصابين فى مشاجرة بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى