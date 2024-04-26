ضبط 2192 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، حملات في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا.

-فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2192) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (304) حكم قضائى متنوع.

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.

- وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.