بسبب الجيرة.. مقتل مزارع بطعنة سكين فى أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني بالجسم وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال نجله اتهم (مزارعًا آخر - مقيم بذات العنوان) بالتعدي على والده بسلاح أبيض كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما لوجود خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.