ضبط 56 قضية سلاح ومواد مخدرة في 4 محافظات

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن: (أسيوط، أسوان، دمياط، الإسكندرية)، حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 34 قضية سلاح ناري عبارة عن: 16 بندقية آلية، 18 بندقية خرطوش، 21 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 34 متهمًا لـ25 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1،950 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 10 متهمين لـ8 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 695 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى الهيروين، والشابو بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 فرد محلى وطلقتين، بالإضافة إلى تنفيذ 745 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 7.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و7 كيلو جرام لمخدر البانجو و8.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين وكذا 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

وتم ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية لمخدري الحشيش، والهيروين بحوزة متهمَين

كما ضبط 5 قضايا سلاح ناري وأسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم فرد محلي، و4 قطع سلاح أبيض بحوزة 5 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.