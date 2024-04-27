السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 16726 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية -
مخالفات مرورية - آرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏16726 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، إنه «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16726 مخالفة مرورية متنوعة»:

- (8941) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (624 ) مخالفة سير دون تراخيص.

- (24) مخالفة دراجة نارية.

- (424) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-(12) مخالفة موقف عشوائى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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