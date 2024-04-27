السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بحوزته 1118 قطعة أثرية في أسيوط

صورة الاثار
صورة الاثار

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بالقطع الأثرية حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعيِّ الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة  ثان أسيوط بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا مع مديرية أمن أسيوط، أمكن ضبطه بمسكنه وعُثِر بحوزته على 1118 قطعة أثرية جاء أبرزها: (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبي بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2  تمثال خشبي عليهما نقوش ورسومات - عدد من اللوحات الحجرية ولفائف البردي والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).

وبعرض المضبوطات على الجهات المُختصَّة، أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع الاثار قطع أثرية

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