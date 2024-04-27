ضبط متهم بغسل 35 مليون جنيه فى البحيرة

قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لاتهامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي.

ووفقًا لبيان "الداخلية"، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.