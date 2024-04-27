السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 130 سلاحا و294 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 130 قطعة سلاح ناري، و294 قضية مخدرات، وتنفيذ 87420 حكما قضائيا متنوعا.

وقالت الداخلية: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 130 قطعة سلاح ناري مع 113 متهما".

وأضافت: "في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 87420حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 294 قضية مخدرات مع 332 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 42 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا".

تابعت: "في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 288 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 16976 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

قطاع الأمن العام حملات موسعة مديريات الأمن قضائيا متنوعا الحملات الأمنية

مواد متعلقة

ضبط 56 قضية سلاح ومواد مخدرة في 4 محافظات

القبض على عاطل وعامل هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

ضبط 16726 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

القبض على عاطل نقب عن الآثار فى القاهرة

القبض على مهندس متهم بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت فى القاهرة

الأمن يكشف تفاصيل بلاغ على الهواء بالعثور على مقبرة أثرية فى نزلة السمان

رفع 37 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

سحب 1255 رخصة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

الأمن يكشف تفاصيل بلاغ على الهواء بالعثور على مقبرة أثرية فى نزلة السمان

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس