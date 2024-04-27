ضبط 130 سلاحا و294 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 130 قطعة سلاح ناري، و294 قضية مخدرات، وتنفيذ 87420 حكما قضائيا متنوعا.

وقالت الداخلية: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 130 قطعة سلاح ناري مع 113 متهما".

وأضافت: "في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 87420حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 294 قضية مخدرات مع 332 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 42 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا".

تابعت: "في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 288 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 16976 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".