ضبط 7 متهمين في حملات مكافحة المخدرات بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية

-ضبط عاطلَين في الشروق وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

-ضبط عاطل له معلومات جنائية في الخليفة وبحوزته 740 قرص مخدر و4 زجاجات تحوى سائل مخدر وسلاح أبيض.

-ضبط عاطل في دارالسلام وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس.

-ضبط ربة منزل في دارالسلام وبحوزتها 1،235 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

-ضبط عاطل له معلومات جنائية في منشأة ناصروبحوزته 700 قرص لعقار الترامادول المخدر

-ضبط متهم له معلومات جنائية في منشأة ناصر وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس وكمية لمخدر الحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.