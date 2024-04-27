ضبط 7 متهمين في حملات مكافحة المخدرات بالقاهرة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية
-ضبط عاطلَين في الشروق وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين.
-ضبط عاطل له معلومات جنائية في الخليفة وبحوزته 740 قرص مخدر و4 زجاجات تحوى سائل مخدر وسلاح أبيض.
-ضبط عاطل في دارالسلام وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس.
-ضبط ربة منزل في دارالسلام وبحوزتها 1،235 كيلو جرام لمخدر الهيروين.
-ضبط عاطل له معلومات جنائية في منشأة ناصروبحوزته 700 قرص لعقار الترامادول المخدر
-ضبط متهم له معلومات جنائية في منشأة ناصر وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس وكمية لمخدر الحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.